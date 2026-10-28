Мирослава и Иван покинули топ-5 популярных имен для детей

К концу октября в Пензенской области изменился топ-5 самых популярных имен для новорожденных.

По состоянию на 28-е число у девочек первую позицию продолжает занимать София, это имя зарегистрировали 105 раз. Далее идут Анна (99), Василиса (98), Виктория (89) и Варвара (86). Таким образом, топ покинула Мирослава.

Среди мужских имен, согласно данным информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС», самым популярным остается Михаил (151). Далее следуют Александр (125), Матвей (114), Артем (112) и Тимофей (95). Пятерку покинул Иван.

Самые редкие на 28 октября мужские имена для новорожденных в Пензенской области - Мухаммадясин, Алимардон, Абдуллах, Хавьер и Айдан; женские - Ливия, Мириам, Бибихадича, Мария-Изабель и Армина.

По итогам 2025 года в Пензенской области, как и во всей России, самыми популярными именами оказались Михаил и София.