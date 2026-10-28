Объяснена связь между неправильным прикусом и телефоном в руках

Привычка много времени проводить с телефоном в руках может привести к неправильному прикусу у ребенка, отметил врач-стоматолог, ортодонт Андрей Жук.

Сам по себе смартфон не является причиной такого состояния. Проблема возникает из-за приобретаемых привычек: голова постоянно наклонена вперед, ребенок дышит ртом, язык расположен неправильно, мышцы лица и шеи работают не так, как следует.

«Когда школьник долго смотрит вниз на экран, он постепенно привыкает к вынесенному вперед положению головы. В результате меняется работа мышц шеи и жевательного аппарата. Нельзя сказать, что именно наклон головы «делает кривые зубы», - такой прямой связи нет. Но длительное неправильное положение тела может формировать устойчивый мышечный паттерн, который в период активного роста ребенка нам точно не нужен», - объяснил Андрей Жук в беседе с изданием «Газета.ru».

Положение языка и правильное дыхание очень важны. Если ребенок постоянно дышит ртом из-за заложенности носа, аллергии, аденоидов и других причин, то меняется баланс мышц у зубных рядов. При длительном сохранении такая привычка повлияет на формирование зубочелюстной системы.

Специалист подчеркнул, что не демонизирует гаджеты. Неправильный прикус - следствие образа жизни в целом.

«Если ребенок много времени проводит перед экраном, мало двигается, постоянно сидит с опущенной головой, дышит ртом, плохо спит и имеет привычку держать язык в неправильном положении - вот тогда мы получаем комплекс факторов, на который стоит обратить внимание», - пояснил ортодонт.