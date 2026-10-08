В Пензе нашли причину нарушений графика на маршруте № 93

В среду, 7 октября, сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» провели линейный контроль работы маршрута № 93.

Мониторинг прошел в утренний час пик на остановке «Детская железная дорога». Проверка показала, что интервалы движения между автобусами составляют от 7 до 17 минут.

«Несоблюдение установленного интервала движения - 12 минут - связано с несвоевременным отправлением автобусов от конечного остановочного пункта «Совхоз-Техникум», - определили в ГКУ.

В связи с ненадлежащим исполнением условий государственного контракта перевозчику, ООО «Транспорт Пензы», направлены требования об уплате штрафов.

Пензенцы уже давно жалуются на неудобства маршрута № 93: график не соблюдается, машины прибывают на остановки уже переполненными, уехать невозможно.

29 сентября сотрудники регионального минстроя совершили контрольную поездку на автобусе от Центрального рынка до аграрного университета.