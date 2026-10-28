29 октября в Пензе оставят без света отдельные дома на 10 улицах

В четверг, 29 октября, в Пензе в части домов, расположенных в Райках, Заводском районе и около ДС «Рубин», отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок адресов опубликовали ресурсники.
С 8:30 до 12:00 без света останутся:
- ул. Аминевка;
- ул. Тимирязева, 109а-1;
- 3-й пр-д Тимирязева, 2-1;
- ул. Бекешская, з/у 14Б.
С 8:30 до 16:00:
- ул. Беляева, 23;
- ул. Докучаева, 3, 5, 7;
- ул. Докучаева/Беляева, 9/27;
- ул. Докучаева/Ударная, 1/27.
С 13:00 до 15:30:
- ул. Ключевского, 44, 45, 54, 72;
- ул. Кураева, 32, 34а, 43, 49;
- ул. Революционная, 45, 55.