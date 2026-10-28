29 октября в Пензе оставят без света отдельные дома на 10 улицах

В четверг, 29 октября, в Пензе в части домов, расположенных в Райках, Заводском районе и около ДС «Рубин», отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок адресов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Аминевка;

- ул. Тимирязева, 109а-1;

- 3-й пр-д Тимирязева, 2-1;

- ул. Бекешская, з/у 14Б.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Беляева, 23;

- ул. Докучаева, 3, 5, 7;

- ул. Докучаева/Беляева, 9/27;

- ул. Докучаева/Ударная, 1/27.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Ключевского, 44, 45, 54, 72;

- ул. Кураева, 32, 34а, 43, 49;

- ул. Революционная, 45, 55.