Озвучен прогноз для Пензенской области на предстоящий эпидсезон

Общество

Озвучен прогноз для Пензенской области на предстоящий эпидсезон
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В предстоящем эпидемиологическом сезоне в Пензенской области ожидается высокая вероятность активного распространения гриппа и респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаил Баев на заседании в администрации Пензы 23 сентября.

По его словам, такой прогноз усиливает актуальность организации широкомасштабной предсезонной профилактики данных заболеваний.

В мэрии отметили, что вакцинация населения против гриппа позволит сдержать заболеваемость в сезонную вспышку на социально приемлемом уровне.

18 сентября в Пензенскую область поступила первая партия противогриппозных вакцин: для детского населения и беременных привезли 36 690 доз препарата «Ультрикс» и 35 000 - «Совигрипп», для взрослого - 109 000 доз вакцины «Совигрипп» и 58 290 - «Флю-М».

В последние недели в регионе растет заболеваемость ОРВИ. В некоторых школах уже закрывали классы на карантин.

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орви грипп заболевание
 
 
 
 
 

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