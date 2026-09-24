Обновлен участок дороги на подъезде к Кузнецку с западной стороны

Подъезд к городу Кузнецку с запада области отремонтирован, на объекте завершается обустройство. Об этом сообщили в региональном минстрое в четверг, 24 сентября.

Дорога связывает федеральную трассу М-5 «Урал» и районный центр. Длина участка - 4,9 км.

На объекте уложено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины и нанесена горизонтальная дорожная разметка.

О планах на ремонт стало известно в октябре 2025-го. По данным портала госзакупок, стоимость работ составила 88 559 175 рублей.

К тому моменту дорога состояние дороги признали неудовлетворительным. Поперечный профиль проезжей части был нарушен, обочины занижены, на асфальте имелись выбоины и уклоны, дорожные знаки пришли в негодность.

Также в 2025 году году отремонтировали и ввели в эксплуатацию восточный подъезд к Кузнецку протяженностью 5,5 км.