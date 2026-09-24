Обновлен участок дороги на подъезде к Кузнецку с западной стороны

Общество

Обновлен участок дороги на подъезде к Кузнецку с западной стороны
Печать
Max

Подъезд к городу Кузнецку с запада области отремонтирован, на объекте завершается обустройство. Об этом сообщили в региональном минстрое в четверг, 24 сентября.

Дорога связывает федеральную трассу М-5 «Урал» и районный центр. Длина участка - 4,9 км.

На объекте уложено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины и нанесена горизонтальная дорожная разметка.

О планах на ремонт стало известно в октябре 2025-го. По данным портала госзакупок, стоимость работ составила 88 559 175 рублей.

К тому моменту дорога состояние дороги признали неудовлетворительным. Поперечный профиль проезжей части был нарушен, обочины занижены, на асфальте имелись выбоины и уклоны, дорожные знаки пришли в негодность.

Также в 2025 году году отремонтировали и ввели в эксплуатацию восточный подъезд к Кузнецку протяженностью 5,5 км.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дорога ремонт кузнецк
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!