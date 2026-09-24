Отключение света в Пензе 25 сентября: список адресов

На пятницу, 25 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Заря, Райки, отдельные дома на улице Лодочной и в Лодочном проезде.
С 8:30 до 12:00 без света останутся:
- ул. Владимира Квышко, 74;
- ул. Дмитрия Шорникова, 55, уч. 63, 74, з/у70;
- ул. Новоселов, уч.: 463, 560, 1336;
- СНТ «Заря», уч.:394, 402, 406, 412, 421, 423, 458, 465, 466, 468, 470, 471, 475, 476, 482, 487, 489, 490, 492, 496, 539, 547, 553, 556, 567, 570, 604, 617, 620, 625, 630, 631, 634.
С 8:30 до 16:00 приостановится снабжение домов № 3а, 3Б, 5-19 на Лодочной и № 1-9 в Лодочном проезде.
С 13:00 до 15:30 ресурс не будут подавать по адресам:
- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в;
- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11,14-30 (четные), 36;
- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;
- ул. Жуковского, 47;
- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б( четные);
- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22,25, 27-31, 33, 34, 35;
- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48;
- ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);
- ул. Проломная, 1, 4в;
- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;
- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);
- ул. Солдатская, 37, 39, 41.
Отключения связаны с плановыми работами на сетях.