Отключение света в Пензе 25 сентября: список адресов

На пятницу, 25 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Заря, Райки, отдельные дома на улице Лодочной и в Лодочном проезде.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Владимира Квышко, 74;

- ул. Дмитрия Шорникова, 55, уч. 63, 74, з/у70;

- ул. Новоселов, уч.: 463, 560, 1336;

- СНТ «Заря», уч.:394, 402, 406, 412, 421, 423, 458, 465, 466, 468, 470, 471, 475, 476, 482, 487, 489, 490, 492, 496, 539, 547, 553, 556, 567, 570, 604, 617, 620, 625, 630, 631, 634.

С 8:30 до 16:00 приостановится снабжение домов № 3а, 3Б, 5-19 на Лодочной и № 1-9 в Лодочном проезде.

С 13:00 до 15:30 ресурс не будут подавать по адресам:

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11,14-30 (четные), 36;

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б( четные);

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22,25, 27-31, 33, 34, 35;

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48;

- ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);

- ул. Проломная, 1, 4в;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- ул. Солдатская, 37, 39, 41.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.