В Пензенскую область поступили противогриппозные вакцины

В пятницу, 18 сентября, в Пензенскую область поступила первая партия противогриппозных вакцин - 238 980 доз.

Для детского населения и беременных привезли 36 690 доз препарата «Ультрикс» и 35 000 - «Совигрипп».

Для взрослого населения - 109 000 доз вакцины «Совигрипп» и 58 290 - «Флю-М».

«Вакцина приобретена за счет средств федерального бюджета, в настоящий момент она распределяется по лечебным учреждениям. Поэтому приглашаем всех, кто заботится о своем здоровье и не хочет заболеть гриппом или ОРВИ, на вакцинацию после 22 сентября», - сообщила первый заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Оптимальными сроками сезонной иммунизации являются сентябрь-ноябрь, иммунитет формируется за 10-14 дней и сохраняется в течение всего сезона, уточнили в региональном правительстве.