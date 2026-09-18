В Пензенскую область поступили противогриппозные вакцины

Общество

В Пензенскую область поступили противогриппозные вакцины
Печать
Max

В пятницу, 18 сентября, в Пензенскую область поступила первая партия противогриппозных вакцин - 238 980 доз.

Для детского населения и беременных привезли 36 690 доз препарата «Ультрикс» и 35 000 - «Совигрипп».

Для взрослого населения - 109 000 доз вакцины «Совигрипп» и 58 290 - «Флю-М».

«Вакцина приобретена за счет средств федерального бюджета, в настоящий момент она распределяется по лечебным учреждениям. Поэтому приглашаем всех, кто заботится о своем здоровье и не хочет заболеть гриппом или ОРВИ, на вакцинацию после 22 сентября», - сообщила первый заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Оптимальными сроками сезонной иммунизации являются сентябрь-ноябрь, иммунитет формируется за 10-14 дней и сохраняется в течение всего сезона, уточнили в региональном правительстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
грипп вакцина прививка
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!