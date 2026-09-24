Обнародован график приема бойцов СВО и членов их семей в октябре

В четверг, 24 сентября, администрация Пензы обнародовала график приема участников СВО и членов их семей в октябре.

Всего запланировано 5 встреч. Они будут проводиться по четвергам: 1, 8, 15, 22 и 29-го числа. Посетителей ждут в 15:00 в кабинете 129 на площади Маршала Жукова, 4.

Необходимо предварительно записаться по номеру 70-03-73 (доб. 2515). Звонки принимают по будням с 9:00 до 17:00.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили в сентябре 2023 года. Он предусматривает проведение личных приемов бойцов и членов их семей.

С посетителями общаются заместитель главы администрации города, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в мэрии.