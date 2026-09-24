В регионе 1,7 тыс. семей ежемесячно получают 15 432 рубля из маткапитала

С начала года в Пензенской области более 1,7 тыс. семей оформили ежемесячные выплаты из материнского капитала. Они предоставляются в размере регионального прожиточного минимума на ребенка - 15 432 рубля.

«Правом на выплату обладают те семьи, у которых среднедушевой доход в расчетном периоде не превышает 2 прожиточных минимумов на душу населения в регионе проживания (31 818 рублей)», - уточнили в Отделении СФР по Пензенской области.

В таком случае нужно подать заявление в СФР о распоряжении средствами маткапитала с момента рождения ребенка до достижения им 3 лет - через портал «Госуслуги», в МФЦ или клиентской службе Отделения СФР по Пензенской области.

Выплату назначат на 12 месяцев. Чтобы ее продлить, потребуется подавать новые заявления вплоть до достижения ребенком 3 лет. Сделать это можно в последний месяц периода, на который пособие было установлено.

«Если семья обращается за выплатой в первые 6 месяцев после рождения ребенка, она устанавливается с месяца его рождения. При более позднем обращении она оформляется с месяца подачи заявления», - уточнили в Соцфонде.

Первый раз выплата поступает на счет в течение 5 рабочих дней со дня ее назначения, в дальнейшем - 5-го числа каждого месяца.