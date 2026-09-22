В Пензенской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ

В Пензенской области с 14 по 20 сентября, по данным регионального управления Роспотребнадзора, зарегистрировали 1 763 пациента с ОРВИ. В предыдущем отчете было 1 498, прирост составил +17,7%.

Доля инфицированных детей составила 21% (неделей ранее - 24,9%).

Непосредственно в Пензе, по официальным данным, число заболевших ОРВИ повысилось на 31,3% (было +67,4%).

Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщили в ведомстве.

Для профилактики ОРВИ и гриппа специалисты советуют тщательно мыть руки с мылом после посещения любых общественных мест и транспорта, прикосновения к деньгам, оргтехнике в офисе, перед едой и приготовлением пищи.

Нельзя прикасаться к лицу грязными руками. В местах массового скопления людей желательно носить маску.