В Пензенской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ

Общество

В Пензенской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ
Печать
Max

В Пензенской области с 14 по 20 сентября, по данным регионального управления Роспотребнадзора, зарегистрировали 1 763 пациента с ОРВИ. В предыдущем отчете было 1 498, прирост составил +17,7%.

Доля инфицированных детей составила 21% (неделей ранее - 24,9%).

Непосредственно в Пензе, по официальным данным, число заболевших ОРВИ повысилось на 31,3% (было +67,4%).

Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщили в ведомстве.

Для профилактики ОРВИ и гриппа специалисты советуют тщательно мыть руки с мылом после посещения любых общественных мест и транспорта, прикосновения к деньгам, оргтехнике в офисе, перед едой и приготовлением пищи.

Нельзя прикасаться к лицу грязными руками. В местах массового скопления людей желательно носить маску.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
орви грипп роспотребнадзор
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!