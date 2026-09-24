В Пензе торжественно встретили ковчег с частью пояса Богородицы

Общество

В Пензе торжественно встретили ковчег с частью пояса Богородицы
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В четверг, 24 сентября, в Пензе прошла торжественная встреча ковчега с частью пояса Пресвятой Богородицы. Он прибыл в Спасский кафедральный собор из Казанского, что в Санкт-Петербурге.

В ковчежце также находятся частицы мощей родителей Богородицы - Иоакима и Анны.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил молебен по случаю прибытия реликвий.

Ковчег останется в Спасском соборе до 16:30 27 сентября. В этот период здесь будут совершаться молебны с акафистом Пресвятой Богородице: в четверг, пятницу и субботу - с 8:15 до 17:00, в воскресенье - в 11:00 до 16:30. Храм открыт ежедневно с 7:00 до 19:00.

«Пояс Пресвятой Богородицы - одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. По преданию, она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего Успения. Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей. Пречистая избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства», - рассказали в Пензенской епархии.

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