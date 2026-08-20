Жителей Шуиста приглашают обсудить благоустройство сквера Дружбы

Жителей Шуиста приглашают принять участие в обсуждении благоустройства сквера Дружбы. Зеленую зону будут приводить в порядок в следующем году.

Чтобы сквер получился удобным, архитекторы хотят выслушать пензенцев на раннем этапе разработки концепции.

Встреча состоится в четверг, 20 августа, с 18:00 до 19:00 в Институте регионального развития (ул. Чаадаева, 119, 1-й этаж, аудитория № 7). Администрация Пензы сообщила об этом в своем канале в МАХ в 12:20 20 августа.

«Приходите на встречу с представителями проектной группы, где можно обсудить все: от выбора малых архитектурных форм до расположения функциональных зон», - призвали горожан в мэрии.

Сквер Дружбы победил в онлайн-голосовании по выбору территорий для благоустройства в Пензе. Чтобы начать заниматься зеленой зоной, ее решили передать в ведение администрации парка Белинского.

Проектирование благоустройства намечено на 2026 год, сами работы - на 2027-й. Памятник Ленину в сквере оставят как важную часть истории. Глава Пензы Олег Денисов заявлял, что в планах сохранить пешеходные зоны и здоровые деревья, поставить современные малые архитектурные формы, оборудовать зоны для массовых мероприятий и занятий спортом.