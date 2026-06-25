Определено будущее памятника Ленину в сквере Дружбы

Культура

Определено будущее памятника Ленину в сквере Дружбы
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Памятник Ленину в сквере Дружбы на Шуисте оставят как важную часть истории. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов в своем канале в МАХ в четверг, 25 июня.

Сквер стал победителем онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства. Он набрал 17 472 голоса.

Работы проведут в 2027 году, а на 2026-й запланировано проектирование.

«Обязательно нужно сохранить его [сквера] душу: пешеходные зоны и здоровые деревья. Планируем поставить современные малые архитектурные формы, оборудовать зоны для массовых мероприятий и занятий спортом. Готовы учесть ваши предложения, оставляйте их под аналогичным постом в ВК», - написал Олег Денисов.

Ранее стало известно, что сквер Дружбы передадут в ведение администрации парка Белинского.

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