Определено будущее памятника Ленину в сквере Дружбы

Памятник Ленину в сквере Дружбы на Шуисте оставят как важную часть истории. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов в своем канале в МАХ в четверг, 25 июня.

Сквер стал победителем онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства. Он набрал 17 472 голоса.

Работы проведут в 2027 году, а на 2026-й запланировано проектирование.

«Обязательно нужно сохранить его [сквера] душу: пешеходные зоны и здоровые деревья. Планируем поставить современные малые архитектурные формы, оборудовать зоны для массовых мероприятий и занятий спортом. Готовы учесть ваши предложения, оставляйте их под аналогичным постом в ВК», - написал Олег Денисов.

Ранее стало известно, что сквер Дружбы передадут в ведение администрации парка Белинского.