Утром 7 октября в Пензенской области включат сирены

Общество

Утром 7 октября в Пензенской области включат сирены
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На среду, 7 октября, в Пензе запланировано тестирование систем оповещения, сообщили в городской администрации.

Комплексная проверка в этот день пройдет на территории всего региона.

«Предполагается, что с 10:00 до 11:00 электросирены и громкоговорители запустят сигнал «Внимание всем!». Сообщение о тестировании готовности системы отправят в эфир телеканалов и радиостанций, через приложение «МЧС России», а также по смс-рассылке», - пояснили в мэрии.

Идти в укрытие во время проверки не требуется. Услышав сирену, нужно включить телевизор или радиоприемник и прослушать информацию.

Подобные тестирования системы проводятся дважды в год - в марте и октябре.

UPD: по данным областного министерства ЖКХ и ГЗН, сирены включат в 10:40.

UPD: проверку перенесли на 9 октября.

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