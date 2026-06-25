Сквер Дружбы намерены присоединить к парку Белинского

Общество

Сквер Дружбы намерены присоединить к парку Белинского
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В Пензе сквер Дружбы на Шуисте передадут в ведение администрации парка Белинского. Об этом в четверг, 25 июня, заявил глава города Олег Денисов.

«Мы его передаем в парк Белинского и будем им заниматься», - сообщил чиновник во время проверки хода благоустройства парка Белинского.

Перемены связаны с тем, что сквер Дружбы стал победителем онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства в областном центре. Он набрал 17 000 голосов.

Пензенцы давно просят преобразить эту территорию. Их желание начнут осуществлять в следующем году.

На балансе парка Белинского сейчас находятся парк Семейный на ГПЗ, Детский парк на улице Кронштадтской, Олимпийская аллея с веревочным парком, Тропа здоровья, Оборонительный вал, Лермонтовский сквер.

В марте депутаты предложили присоединить к парку Белинского Комсомольский парк.

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