Губернатор объявил победителей голосования за благоустройство

В среду, 24 июня, губернатор Олег Мельниченко обнародовал результаты онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства и поблагодарил жителей Пензенской области, которые приняли в нем участие. Объекты выбирали 106 592 человека.

В Пензе уверенную победу одержал сквер Дружбы на Шуисте - он сразу вырвался в лидеры.

В других муниципальных образованиях большинство голосов получили:

- г. Заречный: участок около департамента образования на ул. Строителей;

- г. Кузнецк: создание детской игровой и спортивной площадок на пересечении улиц Мичурина и Ленина, а также пешеходной зоны на ул. Ленина;

- г. Каменка: благоустройство центральной части города;

- г. Нижний Ломов: «Юбилейная арка»;

- г. Никольск: сквер у школы искусств;

- г. Сердобск: пешеходная зона на ул. М. Горького;

- г. Городище: стадион «Юность»;

- г. Спасск: Советская площадь;

- Засечный сельсовет: «Засечный парк»;

- Русско-Камешкирский сельсовет: территория источника «Белый ключ»;

- р. п. Колышлей: площадь Комарова;

- р. п. Башмаково: обустройство пешеходной зоны от ул. Строителей до ул. Ф. Ярцева;

- р. п. Беково: обустройство тротуара на улице Еланка;

- р. п. Земетчино: капремонт тротуара на ул. Лермонтова;

- р. п. Исса: обустройство тротуара на улице Лебедева;

- г. Белинский: обустройство тротуара на улице Рабочей;

- с. Лопатино: территория у Дома культуры;

- р. п. Лунино: сквер у библиотечно-досугового центра;

- с. Малая Сердоба: привокзальная площадь;

- р. п. Мокшан: площадь «Мокшан. История рядом»;

- с. Наровчат: территория памятника участникам СВО;

- с. Неверкино: территория перед участковой больницей;

- р. п. Пачелма: общественная территория на улице Славы;

- р. п. Сосновоборск: сквер 80-летия Сосновоборского района;

- р. п. Тамала: обустройство спортплощадки на ул. Заводской;

- р. п. Шемышейка: парк у здания музыкальной школы на ул. Горького;

- с. Вадинск: общественная территория на улице Школьной.

«Работы проведут в 2027 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», - напомнил Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты для благоустройства шло с 21 апреля по 12 июня. Сделать свой выбор можно было на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или с помощью волонтеров, которые работали на мероприятиях, в учреждениях и учебных заведениях, общественных местах.