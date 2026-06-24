Губернатор объявил победителей голосования за благоустройство

В среду, 24 июня, губернатор Олег Мельниченко обнародовал результаты онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства и поблагодарил жителей Пензенской области, которые приняли в нем участие. Объекты выбирали 106 592 человека.
В Пензе уверенную победу одержал сквер Дружбы на Шуисте - он сразу вырвался в лидеры.
В других муниципальных образованиях большинство голосов получили:
- г. Заречный: участок около департамента образования на ул. Строителей;
- г. Кузнецк: создание детской игровой и спортивной площадок на пересечении улиц Мичурина и Ленина, а также пешеходной зоны на ул. Ленина;
- г. Каменка: благоустройство центральной части города;
- г. Нижний Ломов: «Юбилейная арка»;
- г. Никольск: сквер у школы искусств;
- г. Сердобск: пешеходная зона на ул. М. Горького;
- г. Городище: стадион «Юность»;
- г. Спасск: Советская площадь;
- Засечный сельсовет: «Засечный парк»;
- Русско-Камешкирский сельсовет: территория источника «Белый ключ»;
- р. п. Колышлей: площадь Комарова;
- р. п. Башмаково: обустройство пешеходной зоны от ул. Строителей до ул. Ф. Ярцева;
- р. п. Беково: обустройство тротуара на улице Еланка;
- р. п. Земетчино: капремонт тротуара на ул. Лермонтова;
- р. п. Исса: обустройство тротуара на улице Лебедева;
- г. Белинский: обустройство тротуара на улице Рабочей;
- с. Лопатино: территория у Дома культуры;
- р. п. Лунино: сквер у библиотечно-досугового центра;
- с. Малая Сердоба: привокзальная площадь;
- р. п. Мокшан: площадь «Мокшан. История рядом»;
- с. Наровчат: территория памятника участникам СВО;
- с. Неверкино: территория перед участковой больницей;
- р. п. Пачелма: общественная территория на улице Славы;
- р. п. Сосновоборск: сквер 80-летия Сосновоборского района;
- р. п. Тамала: обустройство спортплощадки на ул. Заводской;
- р. п. Шемышейка: парк у здания музыкальной школы на ул. Горького;
- с. Вадинск: общественная территория на улице Школьной.
«Работы проведут в 2027 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», - напомнил Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.
Всероссийское онлайн-голосование за объекты для благоустройства шло с 21 апреля по 12 июня. Сделать свой выбор можно было на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или с помощью волонтеров, которые работали на мероприятиях, в учреждениях и учебных заведениях, общественных местах.