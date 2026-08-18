В Пензе очистят «Самоварник» и желоба у родника

В администрации Пензы обсудили работы, предстоящие на территории у родника «Самоварник». Предполагается очистить сам арт-объект, а также расположенную рядом деревянную резьбу и желоба.

«Данные мероприятия намерен провести предприниматель», - сообщили в мэрии.

Сама городская администрация организует уборку участка - покос травы и вывоз мусора.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Пензе намеревались заняться проектно-сметной документацией на благоустройство территории у «Самоварника». Предполагалось, что к работам могут приступить в 2026-м.

Долгое время участок не состоял на балансе муниципалитета и не был сформирован. Бывший глава Пензы Александр Басенко пояснял, что при таких условиях его нельзя передать на обслуживание предприятию и выделить деньги на ремонт и обустройство.

В 2023-м прошли межевые работы, территорию в хозяйственное ведение получил парк Белинского.

В октябре того же года стало известно, что учреждение заказало проектно-сметную документацию. За 158 000 рублей подрядчик должен был провести инженерное обследование трех бассейнов, бетонных желобов, подпорной стенки, лестничного марша и прилегающей зоны, сделать архитектурные обмеры и составить картограммы дефектов.

Также требовались натурные исследования материала чаш бассейнов, состояния гидроизоляции и фундамента, оценка возможности использования фундаментной части при ремонте. ПСД планировали подготовить до 10 декабря 2023-го.