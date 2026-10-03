4 октября в Пензенской области ожидаются дождь и мокрый снег

В воскресенье, 4 октября, в Пензенской области прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на 4-е число температура опустится до -3…+2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +5...+10.

На протяжении суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 9-14 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что в выходные в Пензенской области погода будет носить неустойчивый характер. Температура окажется ниже климатической нормы на 2-3 градуса.

На предстоящей неделе ожидается потепление. Днем термометр может показывать до +19.