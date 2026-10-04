В Пензенской области ожидаются перебои в телерадиовещании

В ближайшую неделю в городе Белинском, селах Бикмурзино (Неверкинский район) и Кондоль (Пензенский район) ожидаются кратковременные перерывы телерадиовещания из-за плановых профилактических работ. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В селе Бикмурзино с 10:00 до 16:00 во вторник, 6 октября, возможно прекращение трансляций программ, входящих в состав 1-го и 2-го мультиплекса, и Радио России.

В Белинском такие же перебои вероятны 7 октября в тот же временной промежуток.

В Кондоле профилактические работы намечены на 8 октября. С 10:00 до 16:00 будут проблемы с вещанием 1-го и 2-го мультиплекса.

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», - предупредила Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

В первый мультиплекс входят Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Второй мультиплекс - Рен-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «МузТВ».