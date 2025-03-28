Территорию у «Самоварника» хотят отремонтировать в 2026-м

28.03.2025 | 19:29

Благоустройство территории у родника «Самоварник» может начаться в 2026-м. Заняться проектно-сметной документацией планируют после 9 мая этого года, говорится на сайте правительства области.

Речь идет об участке, где расположен каскад прудов. Эту зону давно хотели привести в порядок.

Долгое время территория не состояла на балансе муниципалитета и не была сформирована. Бывший глава Пензы Александр Басенко пояснял, что при таких условиях ее нельзя передать на обслуживание предприятию и выделить деньги на ремонт и обустройство.

В 2023-м прошли межевые работы, территорию в хозяйственное ведение получил парк Белинского.

В октябре того же года стало известно, что учреждение заказало проектно-сметную документацию. За 158 000 рублей подрядчик должен был провести инженерное обследование 3 бассейнов, бетонных желобов, подпорной стенки, лестничного марша и прилегающей зоны, сделать архитектурные обмеры и составить картограммы дефектов.

Также требовались натурные исследования материала чаш бассейнов, состояния гидроизоляции и фундамента, оценить возможность использования фундаментной части при ремонте. ПСД планировали подготовить до 10 декабря 2023-го.