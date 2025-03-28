Сетевое издание|18+|Пятница|28 мар 2025|20:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Территорию у «Самоварника» хотят отремонтировать в 2026-м

Печать
Telegram

Благоустройство территории у родника «Самоварник» может начаться в 2026-м. Заняться проектно-сметной документацией планируют после 9 мая этого года, говорится на сайте правительства области.

Речь идет об участке, где расположен каскад прудов. Эту зону давно хотели привести в порядок.

Долгое время территория не состояла на балансе муниципалитета и не была сформирована. Бывший глава Пензы Александр Басенко пояснял, что при таких условиях ее нельзя передать на обслуживание предприятию и выделить деньги на ремонт и обустройство.

В 2023-м прошли межевые работы, территорию в хозяйственное ведение получил парк Белинского.

В октябре того же года стало известно, что учреждение заказало проектно-сметную документацию. За 158 000 рублей подрядчик должен был провести инженерное обследование 3 бассейнов, бетонных желобов, подпорной стенки, лестничного марша и прилегающей зоны, сделать архитектурные обмеры и составить картограммы дефектов.

Также требовались натурные исследования материала чаш бассейнов, состояния гидроизоляции и фундамента, оценить возможность использования фундаментной части при ремонте. ПСД планировали подготовить до 10 декабря 2023-го.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте