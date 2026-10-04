Стало известно, где в Пензе отключат свет 5 октября

На понедельник, 5 октября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Бугровка, Сосновка, Шуист, район станции Кривозеровка, поселки Мичуринский и Ласточкино гнездо, отдельные дома на улице Спартаковской и проспекте Строителей.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. 8 Марта, пр-д 8 марта, ул. Красноармейская, ул. Краснознаменная, 1-й Краснознаменный пр-д, ул. Огарева, 1-й пр-д Огарева, ул. Островского, ул. Правды, ул. Производственная, 2-й Средний пр-д (без уточнений по номерам строений);

- ул. Средняя, 59, 69;

- ул. Средняя/ 2-й Средний пр-д, 69/25.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Добролюбова, 2, 2а, стр. 2;

- ул. Измайлова, 90;

- ул. Пилотная, 1, 16-22 (четные), 23, 24-30 (четные), 31-44, 46-52, 54-58, 60, 62-64, 65, 66-69, 72-102 (четные), з/у: 47Б, 100Б;

- ул. Долгорукова, 11;

- ул. Складская, 2а, 3, 5, 7-16, 16Б, 18, 20, 22;

- 1-й Складской пр-д, 3, 4, 6, 8, 8а, 13, 29а, 29Б; 2-й Складской пр-д, 3, 7, к/н 995;

- Складской пер., 11, 15, 17, 19, 19а, 19Б, 23, 25, 27, 31а;

- 3-й пр-д Чаадаева, 3-13.

С 9:00 до 12:00 приостановится снабжение домов № 6/1 и 9 на Спартаковской.

С 9:00 до 16:30:

- 1-я Дальнереченская ул., 3, 5-9, 18-32 (четные), 38, 40; 2-я Дальнереченская, 1-6, 8-13, 15, 17, стр.: 57, 58;

- 1-я Заозерная ул., 3-8;

- 1-я Заозерная/ Родниковая, 1/24;

- 2-я Заозерная ул., 2-4, 6-11, 13, 15, 16/1, 17, 19, 21, 23/6;

- ст. Кривозеровка, стр. 82;

- ул. Макарова, 19-21, 23-35, 43а, 44, 47, 47а, 49, 70, 99, стр. 102, 106, 109, з/у 27а;

- ул. Родниковая, 8, 10, стр. 12, 18-21, 23, 25-31, 33, 35, стр. 63;

- Родниковый пер., 2-5;

- ст. 8 Марта, 30, 35-51Б (нечетные), 52-55, 55а, 55Б, 55в, 56.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Книгина, 47;

- ул. Надежды, 4, уч. 5, 13, 26, 28, 41, 50, 53;

- ул. Хрустальная, 28, 30, 41;

- ул. Юбилейная, уч.: 389, 396, 399, 400, 403, 406, 416, 420, 424, 427, 434, 439, 444, 459, 460, 464, 475, 482, 486, 494, 498, 500, 501, 511, 522, з/у 488;

- ул. Янтарная, 9, 23.

С 13:30 до 16:00 ресурс не будут подавать в дома № 40, 42, 44, 44а и 48 на проспекте Строителей.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.