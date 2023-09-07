Мэр Пензы рассказал, когда займутся территорией у «Самоварника»

07.09.2023 | 12:13

Глава Пензы Александр Басенко поделился планами по благоустройству территории родника «Самоварник», отвечая на вопрос горожанина в соцсети «ВКонтакте».

Участок, на котором расположен родник, долгое время не находился на балансе муниципалитета, не был сформирован. Как ранее пояснял мэр, если нет участка, то его нельзя передать на обслуживание предприятию, а если не передать на обслуживание - нельзя выделять деньги на ремонт, обустройство.

В этом году были проведены межевые работы, и сформированный участок передали в хозяйственное ведение парку им. Белинского.

С МУП «ОГСАГиТИ» заключили договор на разработку проектно-сметной документации по ремонту каскада прудов. Этот проект уже готов и скоро будет проходить государственную экспертизу.

«Мы планируем разобрать и отремонтировать чаши прудов, выложить дорожки, поставить лавочки и сделать освещение. По срокам пока сказать сложно - хотелось бы начать работы уже в этом году, но делать это в преддверии заморозков и обильных осадков не считаю целесообразным. Поэтому, скорее всего, основной объем работ запланируем на будущий год. Держу этот вопрос на контроле», - сообщил Александр Басенко.