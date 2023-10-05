В Пензе заказали проект благоустройства зоны у «Самоварника»

В Пензе подготовят проектно-сметную документацию на капитальный ремонт каскада прудов в районе родника «Самоварник». Информация об этом появилась на сайте госзакупок в среду, 4 октября.
Заказчиком ПСД стоимостью 158 000 рублей выступает Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского.
Подрядчик должен провести инженерное обследование трех бассейнов, бетонных желобов, подпорной стенки, лестничного марша и прилегающей зоны, сделать архитектурные обмеры и составить картограммы дефектов.
Также необходимо провести натурные исследования материала чаш бассейнов, состояния гидроизоляции и фундамента, оценить возможность использования фундаментной части при ремонте.
В итоге в ПСД должны быть отражены:
- демонтаж элементов благоустройства и облицовки бассейнов;
- реконструкция бассейнов с облицовкой дна и стен чаш керамической плиткой;
- замена бетонных желобов;
- ремонт лестничного марша с ограждением;
- замена бортовых камней;
- ремонт асфальтобетонного основания пешеходных дорожек;
- установка малых архитектурных форм;
- ремонт макета «Самоварник»;
- озеленение газонов;
- восстановление подпорной стенки.
ПСД следует подготовить до 10 декабря этого года.
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