Сетевое издание|18+|Четверг|5 окт 2023|16:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе заказали проект благоустройства зоны у «Самоварника»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе подготовят проектно-сметную документацию на капитальный ремонт каскада прудов в районе родника «Самоварник». Информация об этом появилась на сайте госзакупок в среду, 4 октября.

Заказчиком ПСД стоимостью 158 000 рублей выступает Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского.

Подрядчик должен провести инженерное обследование трех бассейнов, бетонных желобов, подпорной стенки, лестничного марша и прилегающей зоны, сделать архитектурные обмеры и составить картограммы дефектов.

Также необходимо провести натурные исследования материала чаш бассейнов, состояния гидроизоляции и фундамента, оценить возможность использования фундаментной части при ремонте.

В итоге в ПСД должны быть отражены:

- демонтаж элементов благоустройства и облицовки бассейнов;

- реконструкция бассейнов с облицовкой дна и стен чаш керамической плиткой;

- замена бетонных желобов;

- ремонт лестничного марша с ограждением;

- замена бортовых камней;

- ремонт асфальтобетонного основания пешеходных дорожек;

- установка малых архитектурных форм;

- ремонт макета «Самоварник»;

- озеленение газонов;

- восстановление подпорной стенки.

ПСД следует подготовить до 10 декабря этого года.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте