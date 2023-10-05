В Пензе заказали проект благоустройства зоны у «Самоварника»

05.10.2023 | 15:52

В Пензе подготовят проектно-сметную документацию на капитальный ремонт каскада прудов в районе родника «Самоварник». Информация об этом появилась на сайте госзакупок в среду, 4 октября.

Заказчиком ПСД стоимостью 158 000 рублей выступает Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского.

Подрядчик должен провести инженерное обследование трех бассейнов, бетонных желобов, подпорной стенки, лестничного марша и прилегающей зоны, сделать архитектурные обмеры и составить картограммы дефектов.

Также необходимо провести натурные исследования материала чаш бассейнов, состояния гидроизоляции и фундамента, оценить возможность использования фундаментной части при ремонте.

В итоге в ПСД должны быть отражены:

- демонтаж элементов благоустройства и облицовки бассейнов;

- реконструкция бассейнов с облицовкой дна и стен чаш керамической плиткой;

- замена бетонных желобов;

- ремонт лестничного марша с ограждением;

- замена бортовых камней;

- ремонт асфальтобетонного основания пешеходных дорожек;

- установка малых архитектурных форм;

- ремонт макета «Самоварник»;

- озеленение газонов;

- восстановление подпорной стенки.

ПСД следует подготовить до 10 декабря этого года.