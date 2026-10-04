Кардиолог раскрыла различия мужского и женского инфаркта

В обиходе считается, что инфаркт миокарда настигает мужчин средних лет. Между тем женщин приступы поражают не реже, но их легко спутать с переутомлением, гриппом или болезнями желудка. Из-за этого смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у женщин растет, а диагноз часто ставится слишком поздно, констатировали в областном минздраве.

«Когда наступает инфаркт, механизм закупорки сосуда тромбом одинаков для всех. Но если мужская боль - это «крик», то женская, скорее, «шепот», - отметила врач-кардиолог пензенской поликлиники № 12 Наталья Грекова.

Мужской инфаркт заявляет о себе давящей, жгучей болью за грудиной, разливающейся по центру грудной клетки. Она отдает в левую руку (иногда до самых пальцев), плечо, лопатку, шею или нижнюю челюсть.

Сопутствующие признаки - холодный липкий пот, резкая бледность, панический страх смерти, сильная одышка даже в состоянии покоя. С такими симптомами скорую вызывают в первые минуты.

У женского инфаркта проявления, как правило, другие:

- внезапная нехватка дыхания в сочетании с холодным потом;

- крайняя слабость (сил не хватает даже на простые бытовые действия);

- боль в верхней части живота или тошнота, которая длится более 15 минут и не снимается привычными средствами;

- чувство давления в груди в сочетании с головокружением или болью в левой руке либо челюсти.

«При малейшем подозрении на инфаркт у вас есть ровно 90 минут - терапевтическое окно, в которое врачи могут растворить тромб и спасти сердечную мышцу от гибели», - заключила Наталья Грекова.