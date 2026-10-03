В пензенских дошкольных учреждениях уменьшилось число педработников

В Пензенской области уменьшилась численность педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях. Если в 2024-м их было 10 316, то в 2025-м - 10 150. Такие данные приводятся в последнем исследовании Пензастата.

Всего в детских садах и других дошкольных учреждениях трудились 4 889 педагогических работников, 2 140 человек, относящихся к учебно-вспомогательному персоналу, 2 745 - к иному персоналу и 376 - к руководящему звену.

92,8% сотрудников - женщины, 7,2% - мужчины.

У 50,6% педработников стаж 20 и более лет, у 16,9% - от 15 до 20 лет, у 12,8% - от 10 до 15 лет.

Большинству сотрудников (1 504) от 45 до 54 лет, 1 415 - от 35 до 44. Возраст 926 педработников - от 55 до 64 лет, 550 - от 25 до 34 лет. В дошкольных образовательных учреждениях области насчитывалось всего 272 специалиста до 25 лет и 186 - 65 и старше.