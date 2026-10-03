Ряд административных штрафов собираются увеличить

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, в котором предусматривается увеличение штрафов за ряд административных правонарушений. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Так, штраф гражданам за мелкое хулиганство вырастет до 1 000-2 000 рублей (сейчас 500-1 000 рублей), за курение, распитие спиртного в общественных местах, появление нетрезвым на улице - до 1 000-3 000 рублей (500-1 500 рублей).

За нарушение требований пожарной безопасности гражданам придется отдать 10 000-30 000 рублей (сейчас 5 000-15 000 рублей), должностным лицам - 40 000-60 000 рублей (20 000-30 000 рублей), компаниям - 600 000-800 000 рублей (300 000-400 000 рублей).

Россиян - нарушителей правил пожарной безопасности в лесах оштрафуют на 40 000-50 000 рублей (15 000-30 000 рублей), должностных лиц - на 60 000-100 000 рублей (30 000-50 000 рублей), компании - на 200 000-600 000 рублей (100 000-400 000 рублей).

Кроме того, вырастут штрафы за проживание гражданина без паспорта или по недействительному документу (до 4 000-6 000 рублей), за организацию митинга, шествия или пикета без уведомления властей (до 30 000-50 000 рублей), за управление судном (в том числе маломерным, подлежащим госрегистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация (до 60 000-80 000 рублей), и по другим «народным» статьям в КоАП РФ.

В пояснительной записке указывается причина увеличения штрафов - «установленные Кодексом размеры не отвечают современной экономической ситуации и не оказывают должного стимулирующего эффекта для правомерного поведения».

Изменения вступят в силу через 90 дней со дня официального опубликования обновленного закона.