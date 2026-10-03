Губернатор: дан старт циклу экскурсий школьников по зданию правительства

Общество

Губернатор: дан старт циклу экскурсий школьников по зданию правительства
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В Пензе стартовал цикл экскурсий для школьников и студентов по зданию областного правительства, рассказал губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях в субботу, 3 октября.

В рамках проекта «Земляки», связанного с известными политическими деятелями и людьми, которыми гордится Сурский край, в здании правительства открылась экспозиция, посвященная развитию Пензенской области.

Губернатор: дан старт циклу экскурсий школьников по зданию правительства

«Считаю сохранение исторической памяти одной из важнейших задач для себя как губернатора и как председателя регионального отделения РВИО», - отметил Олег Мельниченко.

Губернатор: дан старт циклу экскурсий школьников по зданию правительства

Первыми посетителями стали учащиеся академического лицея № 14 имени генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Экскурсию для них провела сотрудница краеведческого музея Анна Жигалева.

Губернатор: дан старт циклу экскурсий школьников по зданию правительства

Глава региона выразил уверенность, что такие мероприятия будут полезны для молодежи.

«Важно, чтобы ребята знали историю родного края и помнили имена тех, кто своим трудом и талантом развивал регион, чей пример вдохновляет других на свершения во благо Пензенской области и Российской Федерации», - подчеркнул Олег Мельниченко.

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