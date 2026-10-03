Губернатор: дан старт циклу экскурсий школьников по зданию правительства

В Пензе стартовал цикл экскурсий для школьников и студентов по зданию областного правительства, рассказал губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях в субботу, 3 октября.

В рамках проекта «Земляки», связанного с известными политическими деятелями и людьми, которыми гордится Сурский край, в здании правительства открылась экспозиция, посвященная развитию Пензенской области.

«Считаю сохранение исторической памяти одной из важнейших задач для себя как губернатора и как председателя регионального отделения РВИО», - отметил Олег Мельниченко.

Первыми посетителями стали учащиеся академического лицея № 14 имени генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Экскурсию для них провела сотрудница краеведческого музея Анна Жигалева.

Глава региона выразил уверенность, что такие мероприятия будут полезны для молодежи.

«Важно, чтобы ребята знали историю родного края и помнили имена тех, кто своим трудом и талантом развивал регион, чей пример вдохновляет других на свершения во благо Пензенской области и Российской Федерации», - подчеркнул Олег Мельниченко.