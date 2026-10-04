5 октября в Пензенской области немного потеплеет

Общество

5 октября в Пензенской области немного потеплеет
Печать
Max

5 октября в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

В ночь на понедельник похолодает до 0...-5 градусов, днем воздух разогреется до +9...+14.

К вечеру температура снова станет понижаться, но столбики уличных термометров задержатся в пределах +3...+8 градусов.

На протяжении суток ветер будет дуть с юго-запада: с утра - со скоростью 7-12 м/с, вечером - 8-13 м/с.

В народном календаре 5 октября - день Ионы и Фоки. В старину посматривали на березы: если листья с них опали еще не все, то снег, по примете, ляжет поздно. Дату считали началом настоящей осень.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!