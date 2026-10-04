В Пензенскую районную больницу трудоустроились 8 врачей

Общество

В Пензенскую районную больницу трудоустроились 8 врачей
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В сентябре штат Пензенской районной больницы имени К. А. Карагизова значительно расширился.

В медучреждение трудоустроились сразу 8 новых специалистов: рентгенолог, эндокринолог, акушер-гинеколог, участковые терапевты и педиатры.

В Пензенскую районную больницу трудоустроились 8 врачей

«Для нас сентябрь стал по-настоящему прорывным месяцем, мы смогли закрыть сразу несколько критически важных позиций. Приход новых специалистов - это не просто статистика, это возможность для наших жителей проходить сложную диагностику и получать современное лечение на месте», - прокомментировал главврач медучреждения Илья Панюхин.

Всего в 2026 году на работу в Пензенскую районную больницу имени К. А. Карагизова пришли 22 молодых специалиста, уточнили в областном минздраве.

В частности, в июле должность медицинского психолога заняла выпускница Самарского медицинского университета Алена Варкентина. Она работает с участниками СВО, беременными женщинами, людьми, попавшими в сложные жизненные обстоятельства, пациентами с психиатрическими и неврологическими расстройствами.

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