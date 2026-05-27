10 июня в Неверкинском районе отключат газ

В среду, 10 июня, в Неверкинском районе Пензенской области для проведения плановых ремонтных работ отключат газ.

Ресурса не будет с 9:00 до 17:00, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Под отключение попадут:

- с. Алешкино,

- с. Березовка,

- с. Бикмурзино,

- с. Джалилово,

- с. Дмитриевка,

- с. Елшанка,

- с. Исикеево,

- с. Каменный Овраг,

- с. Карновар,

- д. Криволучье,

- с. Мансуровка,

- с. Неверкино,

- с. План,

- с. Сосновый Овраг,

- с. Старая Андреевка,

- с. Сулеймановка,

- с. Черталей.

Ранее стало известно, что в июне в Кузнецке планируют дважды приостанавливать газоснабжение абонентов - 10-го и 24-го числа.