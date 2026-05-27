10 июня в Неверкинском районе отключат газ

В среду, 10 июня, в Неверкинском районе Пензенской области для проведения плановых ремонтных работ отключат газ.
Ресурса не будет с 9:00 до 17:00, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».
Под отключение попадут:
- с. Алешкино,
- с. Березовка,
- с. Бикмурзино,
- с. Джалилово,
- с. Дмитриевка,
- с. Елшанка,
- с. Исикеево,
- с. Каменный Овраг,
- с. Карновар,
- д. Криволучье,
- с. Мансуровка,
- с. Неверкино,
- с. План,
- с. Сосновый Овраг,
- с. Старая Андреевка,
- с. Сулеймановка,
- с. Черталей.
Ранее стало известно, что в июне в Кузнецке планируют дважды приостанавливать газоснабжение абонентов - 10-го и 24-го числа.