В Заречном на маршруты выйдут 4 новых автобуса

Общество

В Заречном на маршруты выйдут 4 новых автобуса
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В ближайшие дни зареченский автопарк пополнится новыми машинами для перевозки пассажиров по действующим маршрутам общественного транспорта.

Город получит 4 автобуса от регионального минстроя, заявил глава ЗАТО Алексей Костин во время прямого эфира в четверг, 23 июля.

«Я рассчитываю, что где-то в течение 10 дней уже горожане смогут ездить на дополнительных автобусах», - отметил чиновник.

Алексей Костин пояснил, что это позволит вывести из эксплуатации старые машины.

«Насколько я знаю, программа по обновлению нашего городского парка будет продолжаться и дальше. Будем обновляться», - заключил он.

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