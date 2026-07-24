Погода в выходные не порадует жителей Пензенской области

В предстоящие выходные на территории Пензенского региона развернется активная циклоническая деятельность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 24 июля.

«Прохождение атмосферных фронтов повлечет за собой выпадение интенсивных осадков, местами с грозами, шквалистым ветром, а кое-где с градом», - пояснила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

По ее словам, температурный режим будет выше климатической нормы на 2-4 градуса.

Так, в субботу столбики уличных термометров могут подняться до +31 градуса, в воскресенье - до +33, по ночам окажется не менее +14.

Аналогичные погодные условия сохранятся и в понедельник, 27 июля.