С 27 июля на улице Вишневой частично ограничат проезд

Общество

С 27 июля на улице Вишневой частично ограничат проезд
Печать
Max

В Пензе на отрезке улицы Вишневой (микрорайон Окружная) частично ограничат проезд, сообщили в городской администрации.

С 27 июля на улице Вишневой частично ограничат проезд

Проезжать участок от улицы Вишневой, 61, до пересечения с Воронова станет сложнее с 6:00 понедельника, 27 июля. Здесь запланированы мероприятия по строительству межквартальных внутриплощадочных сетей водоотведения.

«Предполагается, что проезд будет ограничен до 24 августа», - уточнили в мэрии.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Ранее сообщалось о перекрытии улицы Герцена до 6 августа.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
перекрытие водитель дорога
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!