С 27 июля на улице Вишневой частично ограничат проезд

В Пензе на отрезке улицы Вишневой (микрорайон Окружная) частично ограничат проезд, сообщили в городской администрации.

Проезжать участок от улицы Вишневой, 61, до пересечения с Воронова станет сложнее с 6:00 понедельника, 27 июля. Здесь запланированы мероприятия по строительству межквартальных внутриплощадочных сетей водоотведения.

«Предполагается, что проезд будет ограничен до 24 августа», - уточнили в мэрии.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Ранее сообщалось о перекрытии улицы Герцена до 6 августа.