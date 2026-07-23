В Заречном одной из главных проблем стал недостаток молодежи

Одна из главных проблем Заречного - дефицит молодежи. Такое заявление сделал глава ЗАТО Алексей Костин во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 23 июля.

«Каждый год уменьшается количество новорожденных детей. У нас в городе 40% жителей - пенсионеры», - отметил он.

Доходы города складываются в числе прочего из налоговых поступлений от работающих, и старшее поколение свой вклад уже внесло. Но территории требуют ухода постоянно, так что повышение доли молодежи - насущный вопрос.

«Для этого нужно привозить сюда молодых людей, молодые семьи, которые обеспечат будущее города, пойдут на завод, в бюджетную, социальную сферу», - рассудил Алексей Костин.

Однако статус закрытого административно-территориального образования усложняет задачу приезда активных, творческих, трудоспособных людей.

«Сам факт, что эти вопросы обсуждались на высоком уровне [в Совете Федерации. - Прим. ред.], уже вселяет надежду и оптимизм, что в этом деле мы что-то сможем», - заключил Алексей Костин.

Ранее он заявил, что работающие «за периметром» зареченцы лишают свой город будущего.

«Представьте себе человека, который родился в Заречном, вырос здесь и долгие годы считал этот город своим домом. Устроившись работать на местное предприятие, он однажды принимает решение купить квартиру в районе ГПЗ в Пензе. Вслед за ним в новую школу, расположенную уже за пределами Заречного, отправляются учиться его дети. Такой переезд означает минус примерно 200 000 рублей годового дохода для департамента образования Заречного. Этих денег лишились учителя в своих зарплатах, где-то в школе не смогли заменить старые окна, а где-то - отремонтировать протекающую крышу спортзала. И с каждым уехавшим ребенком эта нехватка становится все ощутимее, превращаясь из мелких неудобств в упущенные возможности для развития», - пояснял тогда глава ЗАТО.