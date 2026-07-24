Запрет на отпуск топлива в потребительскую тару отменен

Общество

Запрет на отпуск топлива в потребительскую тару отменен
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Ситуация с обеспечением региона горючим стабилизируется, в силу чего постепенно будет снят ряд введенных в Пензенской области ограничений. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко по итогам заседания оперативного штаба в пятницу, 24 июля.

«Благодаря работе с крупнейшими поставщиками бензина увеличены объемы поставок. Удалось сократить очереди на АЗС, порядка 60% заправок Пензенской области обеспечены основными видами бензина и дизельным топливом», - написал Олег Мельниченко в соцсетях.

Запасы горючего в регионе достаточны, ежедневный мониторинг продолжается.

Первым решено отменить запрет на отпуск бензина и дизельного топлива в потребительскую тару.

«Поступало много обращений от граждан, у которых есть такая потребность для хозяйственных нужд, заправки приусадебной техники: мотоблоков, триммеров, газонокосилок», - пояснил губернатор.

С 24 июля горючее будет отпускаться в объеме не более 20 литров в канистру, эту информацию должны оперативно довести до автозаправочных станций.

«Далее будем исходить из следующих шагов по нормализации логистики поставок топлива», - заключил Олег Мельниченко.

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