В регионе при общем снижении уровня преступности выросло число убийств

В Пензенской области по итогам первого полугодия 2026 года на 10,3% снизилось число совершенных преступлений.

Их было зарегистрировано 5 358, а за аналогичный период 2025-го - 5 972.

«Количество противоправных деяний существенно снизилось в Земетчинском (-51,6%), Камешкирском (-50%), Иссинском (-46,2%), Наровчатском (-42,9%) районах. Противоположная динамика отмечена в Неверкинском (+96,0%), Вадинском (+25,0%), Кузнецком (+15,3%) районах», - сообщили в областной прокуратуре.

В регионе сократилось число краж на 1,8% (с 1 211 до 1 189), случаев мошенничества - на 18,7% (с 1 590 до 1 292), преступлений, связанных с наркотиками, - на 26,8%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 31,0%, изнасилований и покушений на изнасилование - на 20,0%, грабежей - на 29,4%.

«Число противоправных деяний, совершенных в общественных местах, по сравнению с 6 месяцами 2025 года увеличилось на 3,5%, при этом на улицах, площадях, в парках и скверах уменьшилось на 10,4%», - отметили в прокуратуре.

Снизилось количество рецидивов и преступлений, совершенных людьми в алкогольном или наркотическом опьянении.

Появились и негативные тенденции. Число убийств и покушений на убийство выросло на 14,3% (до 16), фактов нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств - на 1,4% (75), изготовления подделок, в том числе госнаград, - на 6,2% (69), организации незаконной миграции - на 75% (7).

Раскрываемость преступлений составила 56%.