Между Пензой и Саранском будут курсировать дополнительные поезда

С 1 августа по маршруту Пенза-I - Саранск запустят дополнительную пару скорых пригородных электропоездов «Сурская стрела».

Эти составы будут курсировать по выходным.

Поезд № 7257 станет отправляться из Саранска в 11:15, на станцию Пенза-I он прибудет в 13:42. Поезд № 7256 с Пензы-I тронется в 14:24, в Саранск доставит пассажиров в 16:59.

В Саранске предусмотрена 11-минутная пересадка с поезда № 7256 (прибытие из Пензы в 16:59) на поезд № 7094/7096 до Нижнего Новгорода (отправление из Саранска в 17:10).

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги пояснили, что решение о запуске дополнительной пары было принято АО «Башкортостанская ППК» совместно с правительствами Пензенской области и Республики Мордовия.