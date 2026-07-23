24 июля в Пензенской области возможны короткие дожди и град

24 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность, будут идти кратковременные дожди, местами с грозами, возможен град, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут +14...+19 градусов. Днем ртутные столбики поднимутся до +23...+28. К ночи на субботу прогнозируется +14...+19, осадки сохранятся.

На протяжении суток будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с, при грозе его порывы могут усилиться до 15-18 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что во второй половине рабочей недели регион окажется во власти циклона, температурный режим будет выше климатической нормы.

В старину 24 июля подмечали: если слышится трескучий гром, быть тихому дождю, если гулкий - впереди ливень.