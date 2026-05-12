В Заречном временно отменили рейсы автобусов № 102 и 104

Рейсы автобусов, на которых студенты Заречного добирались до вузов в Пензе, временно отменены, сообщил перевозчик.

«В связи с переводом на дистанционное обучение студентов и школьников рейсы 102, 104 («ПГУ», «Аграрный университет») отменяются до 14.05.2026», - сообщили в АО «Автотранс».

Оперативный штаб Пензенской области в связи с повышенной угрозой беспилотной и ракетной опасности принял решение с 12 по 14 мая включительно перевести на дистант школы Пензы, Заречного, Сердобского и Нижнеломовского районов, села Засечного Пензенского района (им. Ермина и им. Лермонтова), а также колледжи и вузы.

Работа межмуниципального маршрута № 102 Заречный (132-й квартал) - ПГУ возобновилась с 26 января. Автобус выполняет рейсы во время учебного года - с 1 сентября по 30 июня. Стоимость проезда составляет 50 рублей.

С 23 марта был запущен автобус № 104, который ходит до аграрного университета в Ахунах.

По словам главы Заречного Алексея Костина, теперь в городе думают о маршруте до ПензГТУ (бывший ВТУЗ).