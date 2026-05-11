В Пензе спилили редкую для города здоровую шелковицу

На улице Карла Маркса в Пензе, у тротуара, ведущего к Ботаническому саду и парку Белинского, спилили шелковицу, которая росла там много лет. Ситуация вызвала возмущение общественности.

«Это же нужно было додуматься - взять и спилить взрослое плодоносящее дерево шелковицы - практически единственное такое дерево на весь город!!! Это как же надо не любить нашу природу», - написал председатель Пензенского отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов на своей странице во «ВКонтакте» в понедельник, 11 мая.

В региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) уточнили, что дерево, росшее около юридического колледжа, спилили 29 апреля.

«Шелковица оставалась от старой территории ботанического сада. При постройке райкома в 1970-х годах часть территории сада была отрезана, но это дерево продолжало расти, пока кое-кому не помешало. По нашей информации, якобы одному из должностных лиц не понравилось, что падающие плоды пачкают асфальт», - пояснили в обществе.

Подчеркивается, что теперь известно только одно место, где шелковицу можно встретить в Пензе, - около городской администрации.

«На фото видно, что пень от дерева совершенно здоровый - расти и расти, радовать детишек и кормить наших птиц летом спелыми ягодами шелковицы... Увы, не судьба... Природоохранные структуры Пензенской области, вы где??? Почему, например, в ботсаду нельзя спилить сухое дерево (без кучи бумаг и разрешений, угроз страшной кары), а тут нате, пожалуйста, взяли и спилили??!» - возмутился Олег Полумордвинов.

Он напомнил, что весь город покрыт «арматурными деревьями» - погибшими ясенями. «Сейчас златка доест остатки этой культуры в городе, а это как минимум 15% нашего озеленения...» - констатировал энтомолог.