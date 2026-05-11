Больница № 4 получила новое оборудование для реабилитации

В 2026 году стационар соматической реабилитации клинической больницы № 4 в Пензе получил 15 единиц современного оборудования, которое позволит оказывать пациентам помощь на новом уровне.

В числе поступившего - аппараты для фотодинамической и лазерной терапии, гальванизации, воздействия электромагнитным полем высокой частоты, пневматический массажер, манипуляционный столик, ультразвуковая система для физиотерапии.

«Новое оборудование уже введено в эксплуатацию и помогает в восстановлении наших пациентов с ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом, постпневмоническим пневмофиброзом и другими заболеваниями.

Благодаря современным аппаратам мы можем применять самые эффективные методики реабилитации, индивидуально подходить к каждому случаю и добиваться более быстрых и выраженных результатов. Пациенты отмечают улучшение самочувствия, а для нас, врачей, это главный показатель успеха», - отметила и. о. главврача больницы Нина Назарова.

В региональном минздраве напомнили, что в 2025 году для Городской поликлиники, Каменской и Сердобской центральных районных больниц было закуплено 122 единицы оборудования для реабилитации на 62,37 млн рублей.