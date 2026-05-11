Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 12 мая

12 мая в Пензенской области будет облачно с прояснениями, возможны кратковременный дождь и гроза, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +8...+13 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +19...+24, к ночи на среду прогнозируется +9...+14 градусов, осадки сохранятся.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с. Временами его порывы могут достигать 15-18 м/с, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Ранее метеорологи предупредили, что в первой половине недели Пензенская область окажется под влиянием многоцентровой депрессии, в зоне атмосферного фронта.

В старину подмечали: сильный ветер 12 мая - к сильному дождю.