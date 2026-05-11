Губернатор: До 1 июля планируем уложить 215 тысяч кв. м асфальта

В Пензенской области продолжается ремонт дорог и реконструкция мостов. О ходе работ в понедельник, 11 мая, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году обновят более 230 километров покрытия на региональных участках. На средства областного дорожного фонда приведут в порядок 16 объектов общей протяженностью около 90 километров (3 из них уже ввели в эксплуатацию).

«До 1 июля поставлена задача уложить порядка 215 000 кв. м асфальта, почти треть работ уже выполнена», - отметил Олег Мельниченко.

Также в 2026-м должна завершиться реконструкция 4 мостов: 2 - в Малосердобинском районе через реку Сердобу, 1 - в Камешкирском, через ручей Озерный и 1 - в Земетчинском, через Ижмору.

«В Пензенской области работают 33 асфальтобетонных завода, производительность необходимой для дорожных работ смеси - 3 700 тонн в час. Контроль качества ведется на всех этапах - от входного до приемочного. Асфальтобетонные смеси пензенского производства включены в «Реестр новых и наилучших технологий, материалов», - пояснил губернатор.