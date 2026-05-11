Пензенская область попадет под влияние многоцентровой депрессии

На начавшейся неделе погода в регионе станет меняться, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 11 мая.

«Первую половину недели Пензенская область будет находиться под влиянием многоцентровой депрессии, в зоне атмосферного фронта. Поэтому по всей территории ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

Однако к пятнице влияние циклона ослабеет.

«Будет больше солнца, кратковременные грозовые дожди возможны лишь в отдельных районах», - добавила Кашеева.

В будни в светлое время суток ожидается до +25 градусов, ночные заморозки не прогнозируются.