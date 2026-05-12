Опубликован график отключения света в Пензе 13 мая

В среду, 13 мая, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Нахаловке, на Шуисте, в Терновке, Заводском районе, у Окружной и в СНТ «Камыши».

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Кошевого, дачи, 29-45 (нечетные), 46-84, 86, 88, 90;

- 2-й пр-д Кошевого, 7Б, 32а, 39; 3-й пр-д Кошевого, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14; 4-й пр-д Кошевого, 1-23, 25, 26, 28-31, 33-35, 37, з/у 20; 5-й пр-д Кошевого, 1, 3,5а, 6, 7, 11, 13, 17-29 (нечетные);

- ул. Седова, 15, 20, 20а, 21;

- пр-д Седова, 10, 11, 13, 14, 15;

- ул. Суходольная, 18-34 (четные), 47-63 (нечетные), 67, 71, 73, 75;

- ул. Тюленина, 1-9, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 36.

С 8:30 до 16:30:

- ул. Буровая, 1-15;

- Буровой пр-д, 1-5;

- ул. Колхозная, 1, 1а, 3-12, 17;

- 2-й Колхозный пр-д, 1-14, 16; 3-й Колхозный пр-д, 3-17;

- пр-д Ломоносова, 8;

- ул. Озерная, 2-16 (четные), 18-20, 22-40 (четные);

- ул. Партизанская, 3, 5-16, 18, 20;

- 2-я Партизанская ул., 1, 3, 5-8, 10-24 (четные);

- ул. Пойменная, 3-18, 20-25, 27, 29, 31, 33, 35;

- ул. Пойменная/Чапаева, 1/5;

- ул. Поселковая, 1/2, 2/17, 3-5, 7, 9-12;

- ул. Прогонная, 1, 3-12, 14;

- Прогонный пр-д, 2-16, 18, 19, 19а;

- ул. Проходная, 2а, 4, 4а, 6, 8а;

- ул. Чаадаева, 27а;

- 2-й пр-д Чаадаева, 3, 4, 6-9, 9/6, 11, 11а, 12, 12а, 13/6;

- ул. Чапаева, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 7-10, 12;

- ул. Чапаева/Пойменная, 6/2;

- 4-й пр-д Громова, к/н 1281, з/у 31;

- ул. Правды, 164, 167, 171, 179, 180а, к/н: 1320, 1321, 1322, стр.: 16 18, з/у 187 .

С 9:00 до 12:00:

- ул. Терновского, 92, 92а, 94, 98, 98а, 100, 112-124 (четные), 124Б, 126, 128, 130, 135, стр. 8;

- 2-й пр-д Терновского, 1-8; 3-й пр-д Терновского, 1;

- ул. Ростовская, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 77;

- ул. Колышлейская, 1а, 1Б, 1в, 5а.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Комсомольская, 25, 34, 34 (к. 1, 2, 3, 4);

- ул. Комсомольская/Беляева, 31/5;

- ул. Литейная, 12, 14;

- ул. Литейная/Беляева, 16/1;

- ул. Литейная/Ударная, 10/1.

С 9:00 до 16:30:

- 2-й пр-д Левицкого, 21;

- ул. Окружная, 115, 117, 117а, 119, 119а;

- 1-й Окружной пр-д, 2, 6, 1, 3, 5, 6, 8, 10; 2-й Окружной пр-д, 5, 7, 11.

С 13:00 до 15:30:

- СНТ «Камыши», уч.: 4, 6, 7, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 43, 45, 48, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 70, 73, 74, 75, 80, 81, 86, 87, 96, 100, 108, 115, 118, 130, 131, 132, 142, 143, 144, 145, 147, 152, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 174, 175, 180, 181, 193а, 196, 197, 197в, 198, 200, 211, 216, 217, 218, 219, 238, 240, 241, 242, 244, 246, к/н 5433.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.