Александр Занадолбин назначен прокурором Вадинского района

Стало известно о назначении прокурора Вадинского района: им стал бывший прокурор Наровчатского советник юстиции Александр Занадолбин.

Соответствующий приказ генерального прокурора Российской Федерации был подписан 6 мая.

Александр Занадолбин родился в 1989 году в г. Мариинске Кемеровской области. В 2011 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «юриспруденция».

«Проходит службу в органах прокуратуры с марта 2014 года. Состоял в должностях помощника прокурора Шемышейского района, помощника прокурора Первомайского района г. Пензы, заместителя прокурора Шемышейского района, прокурора Наровчатского района», - перечислили в прокуратуре Пензенской области.

Александр Занадолбин женат, воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

