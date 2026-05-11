В нескольких микрорайонах Пензы отключат горячую воду

В нескольких микрорайонах Пензы почти на 2 недели отключат горячую воду для проведения гидравлических испытаний на теплосетях.

Ресурса не будет с 9:00 12 мая до 20:00 24 мая по адресам:

- ул. Кижеватова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 23Б, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 33а, 35, 37;

- ул. Воронова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 24;

- ул. Силикатная, 18, 20;

- ул. Российская, 31, 37, 41, 45, 47, 53;

- 1-й проезд Красные Кирпичики, 3;

- ул. Крупской, 23, 25, 27, 29, 31;

- ул. Леонова, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 37;

- ул. Циолковского, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8/24;

- ул. Ленина, 43, 45, 45а, 47;

- проспект Победы, 3, 9а, 12, 14, 20, 22, 33, 35, 39;

- ул. 8 Марта, 3, 5, 7, 9, 11а, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 27Б, 29, 31;

- ул. Фурманова, 1а, 9, 13, 15, 17, 19, 21;

- ул. Карпинского, 29, 33, 33а, 33Б, 35, 37, 39, 41, 43а, 45;

- ул. Вяземского, 25г, 39;

- ул. Малая Бугровка, 14а.

«Гидравлические испытания - проверка теплосетей на прочность и плотность с помощью воды под высоким давлением. Этот метод выявляет слабые участки трубопроводов и обязателен при подготовке сетей к отопительному сезону», - напомнили в ресурсоснабжающей организации.