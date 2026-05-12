Пензенские полицейские отправились на Северный Кавказ

Сводный отряд полицейских из Пензы отправился в служебную командировку на Северный Кавказ. Они сменят своих коллег и с местными правоохранителями будут обеспечивать спокойствие и безопасность жителей региона.

Отправка отряда состоялась от здания областного УМВД России. Бойцов проводили родственники, друзья, коллеги и руководство управления.

«Уверен, что вы успешно справитесь с поставленными задачами и достойно представите нашу область. Помните, что за вами стоят ваши коллеги, близкие и вся Пензенская область. Соблюдайте меры предосторожности и знайте, что вас всегда ждут дома», - обратился к отряду начальник регионального УМВД России генерал-майор полиции Павел Гаврилин.

После этого полицейские попрощались с близкими и отправились в путь в сопровождении экипажа ДПС.

Обычно сотрудники проводят в служебной командировке на Северном Кавказе полгода.