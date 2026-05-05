Опубликована афиша мероприятий на 9 Мая в Пензе

В Пензе в субботу, 9 мая, мероприятия, посвященные 81-й годовщине победы над фашистскими захватчиками, начнутся в 9:00.

В это время на стадионе «Зенит» стартует турнир по футболу (0+), посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В 9:30 начнется благодарственный молебен «Во славу русского оружия» (0+) в часовне Архангела Михаила на площади Победы.

В 10:00 у Монумента воинской и трудовой славы состоится торжественное прохождение военных расчетов филиала военной академии имени генерала армии А. В. Хрулева с демонстрацией военной техники (0+).

В это же время спортсмены-самбисты возложат цветы к мемориалу «Часовые памяти» на Пионерской.

Далее у памятника Победы в 10:30 откроются основные торжества. На 10:40 запланированы демонстрационные полеты самолетов областной федерации авиации общественного назначения (0+). После них, в 10:50, начнется возложение цветов к монументу.

В 11:00 такая же церемония пройдет у стелы «Город трудовой доблести» в парке 40-летия Победы. Там же в 11:10 начнется большой праздничный концерт «Пусть наше небо будет чистым» (0+).

С 12:00 в сквере «Журавли» на Пионерской перед пензенцами будут выступать учащиеся и преподаватели детской музыкальной школы им. В. П. Чеха (0+). В то же время на открытой площадке у молодежного центра «Юность» (Карпинского, 22Б) состоится гала-концерт городского патриотического фестиваля-конкурса «С чего начинается Родина» (0+).

Традиционная легкоатлетическая эстафета стартует от Монумента воинской и трудовой славы в 13:00.

С 14:00 желающие смогут принять участие в акциях «Рекорд Победы» (0+) в парке Белинского, «Голубь мира» и «Я рисую мелом» (до 16:00) на Московской (0+), ознакомиться с детским вернисажем и фотовыставкой (0+) там же (до 18:00).

На Юбилейной площади также с 14:00 пройдет парад оркестров (0+).

С 14:00 до 19:00 на площади Ленина запланирована праздничная концертная программа «Ласточки Победы» (0+).

В 15:30 в сквере Дружбы начнется программа «Победный май» (0+), в 17:00 - концерт «Эх, путь-дорожка фронтовая» (0+) на Юбилейной площади.

С 18:00 до 20:00 в амфитеатре у стелы «Росток» на набережной Суры состоится всероссийская акция «Рио-Рита - радость Победы» (0+).

В 18:50 у монумента на проспекте Победы, памятника «Проводы», на площадях Ленина и Юбилейной, Юбилейная площадь, в парках Белинского, Детском, Комсомольском, 40-летия Победы и в зоопарке объявят минуту молчания.

в 20:00 начнется городской концерт «А мы из Пензы» (0+) на Юбилейной площади. Вместе с профессиональными артистами и коллективами на сцену выйдут известные жители региона.

Мероприятие закончится в 22:00, а следом состоятся фейерверочный показ у стелы «Пенза - город трудовой доблести» и фейерверк на Юбилейной площади.

«Также на Юбилейной площади будет удобно наблюдать высотный салют, который в это же время запустят со смотровой площадки на Западной Поляне», - сообщили в городской администрации.

Пиротехнические зрелища станут завершением праздника. После них пензенцев развезут по домам на автобусах.

Жителям и гостям города, собирающимся воспользоваться личным транспортом, следует помнить о запрете стоянок на отдельных участках. Кроме того, некоторые дороги будут перекрыты.